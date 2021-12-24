Потепление до 9°С – и снова мороз: погода 25-26 декабря

В первый день последних, но длительных выходных декабря синоптики обещают значительное потепление по всей стране – только в одном регионе останется минимальный мороз днем. Но уже на следующий день украинцев снова ожидает похолодание и ухудшение погодных﻿ условий.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

В субботу, 25 декабря, во всех северных, восточных, а также в большинстве западных и центральных областей ожидается от -1°С на востоке до 3°С в центре днем и от -9°С до 1°С ночью соответственно. Вместе с тем, в Закарпатской, Днепропетровской и Запорожской областях будет несколько теплее – около 2-4°С днем и от -2°С в центре до 1°С ночью. А вот теплее всего будет в остальных южных областях, а также в Крыму – там обещают 5-9°С днем и от -1°С на юге до 2°С на полуострове ночью.

Из осадков 25 декабря ожидается мокрый снег с дождем во всех регионах, кроме юга и Крыма. Также в связи с этим в соответствующих регионах ожидается гололедица. На юге местами возможен мелкий снег, в Крыму – дождь. Средняя скорость ветра в большинстве регионов составит 14-25 км/час в среднем. В Луганской области возможны шквалы до 36 км/час, в Крыму – до 29-32 км/час. Менее сильный ветер будет в южных и западных областях – около 11-22 км/час в среднем, на западе возможны шквалы до 25 км/час.

В воскресенье, 26 декабря, Украину снова накроет похолодание. Во всех центральных, северных, а также в Харьковской и в большинстве западных областей ожидается от -6°С до -2°С днем и от -12°С до -4°С ночью. Несильно изменится температура во всех остальных восточных, а также в Закарпатской и южных областях – там будет около -1... 1°С днем и от -4°С на востоке до 1°С ночью. А вот в Крыму даже потеплеет еще больше – там обещают 7-9°С днем и 4-6°С ночью.

Из осадков 26 декабря ожидаются: снег на востоке страны (кроме Донецкой области), а также в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской областях; мокрый снег с дождем на юге страны (кроме Николаевской области), а также в Закарпатской и Донецкой областях; дождь в Крыму. На востоке, в центре и на западе ожидается ветер около 7-14 км/час. На юге, на севере и в Крыму – 11-22 км/час в среднем. На полуострове возможны шквалы до 29 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 25 декабря в Карпатах ожидается сильный снег и вьюга (первый уровень опасности, желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 25-26 декабря ожидается температура от -8°С до 2°С в течение дня, ветер в пределах 11-25 км/час, гололедица в субботу и ясная погода в воскресенье.