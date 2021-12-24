Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 декабря 2021

В субботу, 25 декабря, 21-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Дева, сообщает Корреспондент.

Луна в Деве – благоприятное время для кропотливой работы, требующей повышенного внимания и терпения.

Подходит для решения проблем, касающихся образа жизни, здоровья, питания, а также для деловой и интеллектуальной работы, обучения, оформления денежных документов, наведения порядка.

24 декабря – день творческой и физической активности. Полезна коллективная работа, путешествия, водные процедуры, прогулки на свежем воздухе, спорт.

В фазу Убывающей Луны снижается жизнеспособность и человек быстрее устает, теряет энергию и становится менее активным.

Это период эмоционального и физического спада, во время которого лучше заниматься налаженными делами, не требующими особенных усилий.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 декабря

Овен (21.03−19.04)

Начав какое-либо дело, Овны доведут его до конца и смогут получить немалую прибыль. Звезды советуют обязательно воспользоваться благоприятным моментом и реализовать то, что давно откладывалось.

Телец (20.04−20.05)

Тельцы будут общительны и активны. Им с легкостью удастся добыть нужную информацию и использовать ее в своих интересах.

Близнецы (21.05−21.06)

Многим Близнецам придется работать в интенсивном режиме, но все их усилия будут материально вознаграждены. Это хороший шанс научиться действовать в быстро меняющейся ситуации и проявить креативность.

Рак (22.06−22.07)

Раки сосредоточатся на личных проблемах, и звезды благоприятствуют им в этом вопросе. Усилия, направленные на разрешение семейных неурядиц и установление контакта с близкими, принесут хороший результат. Главное − не вмешиваться в дела, которые прямо не касаются представителей знака.

Лев (23.07−22.08)

Львы окажутся в затруднительной ситуации из-за денег. Возможны задержки обещанных платежей и даже откровенный обман. Звезды советуют не паниковать и заручиться поддержкой близких − обязательно найдется человек, который поможет разрешить сложившуюся ситуацию.

Дева (23.08−22.09)

Дев ожидает день повышенной активности и достижения результатов. Скучать точно не придется − представителей знака захлестнет водоворот событий. Звезды советуют ни с кем не конфликтовать и обязательно найти время для отдыха.

Весы (23.09−22.10)

Звезды сулят Весам день реализации проектов и желаний. Это касается не только рабочих дел, но и личных. Можно смело проявлять инициативу, а также рассчитывать на поддержку и понимание.

Скорпион (23.10−21.11)

День Скорпионов окажется довольно напряженным, однако доставит им удовольствие. Быстрая смена декораций, общение и новые лица нисколько не утомят представителей знака и подарят им полезный опыт.

Стрелец (22.11−21.12)

На день Стрельцов окажет сильное влияние обстановка и самочувствие. Представителей знака могут расстроить жалобы близких и бытовые проблемы. Звезды советуют уединиться и посвятить время любимому занятию.

Козерог (22.12−19.01)

Козероги успешно разрешат денежные проблемы и стабилизируют финансовую ситуацию. День обещает хорошие перспективы в делах с недвижимостью и торговле.

Водолей (20.01−18.02)

Звезды советуют Водолеям заняться бытовыми проблемами, а затем посвятить время отдыху и общению с близкими. Важно оградить себя от споров и интриг, а также не затевать ссоры.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбам не стоит обращать внимание на мнение окружающих – в этот день оно не принесет пользы и может пошатнуть уверенность представителей знака в своих силах. Звезды советуют сконцентрироваться на своей цели и продумать каждый этап ее реализации.