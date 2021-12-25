Президент "Дженоа" рассыпался в комплиментах к Шевченко
Президент "Дженоа" Альберто Дзангрилло поделился своим мнением о работе украинского тренера Андрея Шевченко в клубе из Генуи, сообщает УНИАН.
"Не так и просто решиться возглавить команду-аутсайдера, для этого нужно быть смелым человеком. Если кто-то думал, что Шевченко пришел, потому что он кому-то нравится или он предложил свои услуги, то очень сильно ошибается.
"Дженоа" сейчас - это коммерческий проект, который должен развиваться. Приглашение Шевченко - это стратегическая ценность для всего клуба, нам надо думать о перспективе.
Андрей - сильнейший спортсмен, брал "Золотой мяч", при этом он скрупулезный и серьезный. Он сделал выбор в своей жизни, покинув Лондон, и поэтому мы должны его поддержать. Общество любит Шевченко, я люблю Шевченко также", - приводит слова Дзангрилло.
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В семи матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 2 очка.
- "Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0) и "Аталантой" (0:0).
- "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.