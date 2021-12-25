Президент "Дженоа" рассыпался в комплиментах к Шевченко

Президент "Дженоа" Альберто Дзангрилло поделился своим мнением о работе украинского тренера Андрея Шевченко в клубе из Генуи, сообщает УНИАН.

"Не так и просто решиться возглавить команду-аутсайдера, для этого нужно быть смелым человеком. Если кто-то думал, что Шевченко пришел, потому что он кому-то нравится или он предложил свои услуги, то очень сильно ошибается.

"Дженоа" сейчас - это коммерческий проект, который должен развиваться. Приглашение Шевченко - это стратегическая ценность для всего клуба, нам надо думать о перспективе.

Андрей - сильнейший спортсмен, брал "Золотой мяч", при этом он скрупулезный и серьезный. Он сделал выбор в своей жизни, покинув Лондон, и поэтому мы должны его поддержать. Общество любит Шевченко, я люблю Шевченко также" , - приводит слова Дзангрилло .

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