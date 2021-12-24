Из "красной зоны" выйдут две последние области

В ближайшие дни две последние области выйдут из красного уровня эпидемической опасности. Ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам главы Минздрава, "красную зону" покинут Волынская и Запорожская области. Сейчас эти регионы вышли по индикаторам из "красного" уровня эпидопасности.

"Мы вчера от Министерства здравоохранения направили соответствующее заявление в Кабинет Министров о созыве комиссии по ТЭБ и ЧС, которое рассмотрит ситуацию. И потенциально мы в ближайшие дни сможем вывести последние две области с "красного" уровня эпидопасности" , - сказал он.

Регионы перейдут в" желтую зону", которая предусматривает запреты на:

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учеников и преподавателей

работу образовательных учреждений, в которых вакцинировано менее 100% персонала

массовые мероприятия

работу кинотеатров, театров, других учреждений культуры

работу ресторанов и кафе, кроме работы на вынос и доставки

работу спортзалов и бассейнов

деятельность гостиниц, санаторных, социальных учреждений

межобластные и международные перевозки

За минувшие сутки, 23 декабря, коронавирус в Украине обнаружили у 6647 человек. Среди них 519 детей и 107 медработников. Также зафиксировано 248 летальных случаев, 14 874 пациента выздоровели, госпитализировали 1 646 человек.