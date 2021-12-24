Зеленский поговорил по телефону с президентом Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и поздравил его с юбилеем, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Зеленский пожелал Алиеву сил и дальнейших успехов в деле служения родине во благо азербайджанского народа.

Президенты обсудили актуальные вопросы повестки дня в контексте развития украино-азербайджанского стратегического партнерства.

Собеседники уделили особое внимание вопросам организации Шестого заседания Совета президентов Украины и Азербайджана.