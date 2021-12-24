Патриарх Константинопольский Варфоломей заболел коронавирусом

Константинопольский патриарх Варфоломей получил положительный результат теста на выявление коронавируса. Имеет легкие симптомы болезни, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Отмечается, что Варфоломей прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Сейчас он имеет легкие симптомы, впрочем, общее состояние здоровья оценивается, как хорошее. После диагностирования заболевания Константинопольский патриарх посетил центральную больницу Стамбула для дальнейшего профилактического осмотра.

В то же время 81-летний Варфоломей поблагодарил всех, кто волнуется из-за его здоровья.