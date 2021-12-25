В дальнюю дорогу зимой на автомобиле: советы водителям

Впереди – длинные выходные, и многие автомобилисты на праздники отправятся в путешествие: к родственникам или в туристические поездки. Сейчас расскажем об особенностях дальних загородных поездок в зимний период, сообщает РБК-Украина.

Полезные советы, которые дальнюю дорогу зимой на авто сделают комфортной и безопасной, читайте ниже в материале.

Важно понимать, что отправляться в дальнюю дорогу зимой целесообразно только на исправном и полностью заправленном автомобиле, который, само собой, обут в зимнюю резину. В противном случае поездка может быть попросту небезопасной.

Главные правила безопасного загородного путешествия зимой на авто