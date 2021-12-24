Зеленский встретился с группой американских сенаторов
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сопредседателями украинских кокусов и большой группой сенаторов и конгрессменов, сообщает Деловая столица.
"Провели важный и продуктивный разговор с сопредседателями украинских кокусов и большой группой сенаторов и конгрессменов Конгресса США в канун Рождества. Ценим мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины. Это особенно важно для сохранения мира и безопасности в регионе!", — отметил глава государства.
Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский уже проводил встречу с членами Сената и Палаты представителей Конгресса США.