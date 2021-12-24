Зеленский встретился с группой американских сенаторов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сопредседателями украинских кокусов и большой группой сенаторов и конгрессменов, сообщает Деловая столица.

"Провели важный и продуктивный разговор с сопредседателями украинских кокусов и большой группой сенаторов и конгрессменов Конгресса США в канун Рождества. Ценим мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины. Это особенно важно для сохранения мира и безопасности в регионе!" , — отметил глава государства.

Провели важливу й продуктивну розмову зі співголовами українських кокусів і великою групою сенаторів і конгресменів @congressdotgov у переддень Різдва. Цінуємо потужну двопалатну й двопартійну підтримку України. Це особливо важливо для збереження миру й безпеки у регіоні! pic.twitter.com/oDZE3i7WDM — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2021

Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский уже проводил встречу с членами Сената и Палаты представителей Конгресса США.