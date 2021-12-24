Вопрос референдума по Донбассу пока не обсуждается

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что о проведении референдума по Донбассу пока речь не идет, сообщает Новое время.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что референдум по Донбассу нужно провести, однако на данный момент этот вопрос не обсуждается.

"Вопрос референдума сейчас не обсуждается. Владимир Зеленский отмечал, что он как президент, исповедующий принцип народовластия, считает, что если в обществе возникает вопрос, требующий зафиксировать мнение всего народа Украины, то такие референдумы должны состояться. Президент сказал, что не исключает проведение референдума. Но пока об этом речь не идет" , — сказал Ермак.

Он отметил, что в данное время есть несколько вариантов мирного плана по Донбассу, в том числе предложенные несколько месяцев назад Германией и Францией так называемые кластеры.