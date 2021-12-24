Зеленский назначил нового главу Харьковской ОГА

Зеленский назначил нового главу Харьковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова новым главой Харьковской ОГА. До этого Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Харьковской областной государственной администрации", - говорится в указе №676/2021.

Отметим, что Олег Синегубов родился в 1983 году в Харькове. В 2004 окончил Национальный университет внутренних дел.

В 2000-2008 годах служил в органах внутренних дел Украины, а с 2008 по 2019 работал в Харьковском университете внутренних дел на разных должностях - от старшего преподавателя до декана факультета.

В последние два года Олег Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.

15 декабря Кабмин согласовал назначение Олега Синегубова на должность главы Харьковской ОГА.

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