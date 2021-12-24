Болгария экстрадировала в Украину подозреваемого в смертельном ДТП

Болгария передала Украине гражданина Турции, подозреваемого в ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка, сообщает Деловая столица.

"Департамент международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора с привлечением каналов Интерпола обеспечил прием на территории Украины запрашиваемого лица – гражданина Турецкой Республики, подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть ребенка (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). По результатам экстрадиционной процедуры компетентные органы Республики Болгария удовлетворили запрос украинской стороны о его выдаче" , — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в октябре 2019 года произошло ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка, которая стояла на тротуаре.

Во время проезда перекрестка на разрешающий сигнал светофора и поворота автомобиль, за рулем которого был иностранец, не предоставил дорогу мотоциклу под управлением жителя Хмельницкой области, который в два раза превысил максимально установленную скорость движения. Из-за нарушения скоростного режима водитель мотоцикла допустил столкновение с автомобилем. В результате этого мотоцикл отбросило на пешехода.

После ДТП подозреваемый гражданин Турецкой Республики, скрываясь от органов досудебного расследования, уехал из Украины, находился в международном розыске и месяц назад был задержан в Болгарии.

По ходатайству Хмельницкой областной прокуратуры к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

В уголовном производстве в отношении иностранца продолжаются следственные действия и принимаются меры для завершения досудебного расследования.

Ранее приговором Хмельницкого горрайонного суда водителю мотоцикла было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года. Решение суда первой инстанции обжалуется стороной защиты в апелляционном порядке.