"Зеленский не с того начал" - Гордон о воинском учете для женщин
Президент Владимир Зеленский должен сам пройти военную подготовку перед тем, как расширять возможности для взятия женщин на воинский учет. Об этом в эфире программы "Большая пятница" заявил журналист Дмитрий Гордон, сообщает Украина 24.
"Вопрос подготовки к агрессии со стороны Российской Федерации очень своевременный, я считаю. Начинать его надо хотя бы с того, что кто будет красть деньги из оборонного бюджета, рубить сразу по две руки. Начинать с себя надо. И вообще - ворам, которые крадут из бюджета, рубить руки. Не с женщин начинать, в армию их отправлять, а с себя", - подчеркнул он.
По словам Гордона, "для начала президенту надо было пройти военную подготовку".
"Он же в армии не был, первый бы подал пример. Я лично два года отслужил достойно, красиво и честно. А он не был в армии, он уклонялся. Поэтому, прежде чем отправлять женщин в армию, отслужил бы сам, показал пример. А так оно выглядит нехорошо - мужики не могут подготовиться для отражения агрессии и привычно все валят на женщин", - считает журналист.