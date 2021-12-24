"Зеленский не с того начал" - Гордон о воинском учете для женщин

Президент Владимир Зеленский должен сам пройти военную подготовку перед тем, как расширять возможности для взятия женщин на воинский учет.﻿ Об этом в эфире программы "Большая пятница" заявил журналист Дмитрий Гордон, сообщает Украина 24.

"Вопрос подготовки к агрессии со стороны Российской Федерации очень своевременный, я считаю. Начинать его надо хотя бы с того, что кто будет красть деньги из оборонного бюджета, рубить сразу по две руки. Начинать с себя надо. И вообще - ворам, которые крадут из бюджета, рубить руки. Не с женщин начинать, в армию их отправлять, а с себя" , - подчеркнул он.

По словам Гордона, "для начала президенту надо было пройти военную подготовку".