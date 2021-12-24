Дело украинского журналиста: российские прокуроры не явились в суд
Московская прокуратура отменила вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка, но не потрудилась сообщить об этом ни корреспонденту, ни его защите. Об этом рассказал адвокат Николай Полозов, сообщает Деловая столица.
По словам адвоката, он об отмене вызова узнал, придя в ведомство в назначенное время. Однако ни прокурора, ни его помощников не было.
"Российские СМИ начали публиковать сообщения о том, что меня вызывают в прокуратуру, чтобы я дал показания по административному делу по статье "Экстремизм", — прокомментировал Цимбалюк.
Полозов предполагает, что прокуратура решила таким образом более тщательно подготовиться к фабрикации "дела".
"Сегодняшнюю ситуацию я могу описать как "тот самый неудобный момент". И он заключается в том, что помощник прокурора сам не пришел на эту встречу. Но я бы не был настолько оптимистичным. Это может означать абсолютно огромный спектр возможных вариаций, от того, что они передумали открывать уголовные дела, и завершая тем, что решили лучше провести экспертизу и все же найти признаки уголовного деяния. Сейчас мяч находится на стороне государства и государство будет определять, какое наказание посылать или не посылать", — отметил адвокат.
Напомним, 8 декабря стало известно, что собственного корреспондента УНИАН в России Романа Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о разжигании вражды и ненависти к россиянам.