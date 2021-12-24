Дело украинского журналиста: российские прокуроры не явились в суд

Московская прокуратура отменила вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка, но не потрудилась сообщить об этом ни корреспонденту, ни его защите﻿. Об этом рассказал адвокат Николай Полозов, сообщает Деловая столица.

По словам адвоката, он об отмене вызова узнал, придя в ведомство в назначенное время. Однако ни прокурора, ни его помощников не было.

"Российские СМИ начали публиковать сообщения о том, что меня вызывают в прокуратуру, чтобы я дал показания по административному делу по статье "Экстремизм" , — прокомментировал Цимбалюк.

Полозов предполагает, что прокуратура решила таким образом более тщательно подготовиться к фабрикации "дела".

"Сегодняшнюю ситуацию я могу описать как "тот самый неудобный момент". И он заключается в том, что помощник прокурора сам не пришел на эту встречу. Но я бы не был настолько оптимистичным. Это может означать абсолютно огромный спектр возможных вариаций, от того, что они передумали открывать уголовные дела, и завершая тем, что решили лучше провести экспертизу и все же найти признаки уголовного деяния. Сейчас мяч находится на стороне государства и государство будет определять, какое наказание посылать или не посылать" , — отметил адвокат.

Напомним, 8 декабря стало известно, что собственного корреспондента УНИАН в России Романа Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о разжигании вражды и ненависти к россиянам.