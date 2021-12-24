Шварценеггер на Рождество выделил средства на 25 домиков для бездомных ветеранов

Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер приобщился к приобретению по случаю Рождества 25 домиков бездомным ветеранам войны, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении FOX 11.

Дома приобрела некоммерческая организация Village for Vets. Шварценеггер пожертвовал на это 250 тысяч долларов. Новое жилье подарят ветеранам пенсионного возраста.

И хотя размеры таких домиков совсем небольшие, там есть базовые удобства для жизни: электричество, отопление и кондиционер. Один из ветеранов Брюс Генри Купер даже лично поблагодарил Шварценеггера.

"Это стало для меня спасением. Он нас не забыл" , — сказал он.

Отметим, в США существует проблема с большим количеством ветеранов войны, не имеющих собственных домов. Например, на 2020 год в стране было более 37 тысяч таких людей.

И хотя с 2010 года количество бездомных ветеранов сократилось почти вдвое, в 2021 году 11% взрослых бездомных в США были ветеранами.