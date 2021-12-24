"Вредный" стаж: кто может выйти на пенсию на 5 лет раньше

Лица, отработавшие достаточный стаж на вредных производствах, имеют право на выход на пенсию на льготных условиях, сообщает Факты.ICTV.

При назначении пенсии будет учитываться, к какому из списков вредных профессий и должностей относилась работа. Это может быть профессия из так называемого «Списка 1» (например, газовщики или горновые доменных печей) или из «Списка 2» (контролеры, ковшевые, огнеупорщики на металлургическом производстве).

Стаж на работах из «Списка № 2» дает право на снижение пенсионного возраста, но не влияет на увеличение размера пенсии. Поэтому работник может выйти на пенсию на пять лет раньше: не в 60, а в 55, но при этом нет ничего странного в том, что повышенных выплат такому пенсионеру не предусмотрено.

За каждый полный год стажа на подземных работах, работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда из Списка № 1 в страховой стаж дополнительно засчитывается по одному году.