С 1 января начнут действовать новые тарифы на доставку газа

С 1 января начнут действовать новые тарифы на доставку газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы на распределение газа для населения. Повышенные тарифы начнут действовать с 1 января 2022 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно решению НКРЭКУ, самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов "Черновцыгаз" - 2,57 гривен за кубометр (с НДС), "Гадячгаз" - 2,39 гривен, "Закарпатгаз" - 2,39 гривен, "Лубныгаз" - 2,39 гривен, "Николаевгаз" - 2,39 гривен, АТ "Тысменицагаз" - 2,39 гривен, "Харьковгаз" - 2,39 гривен.

Минимальная стоимость установлена для клиентов "Киевгаз" - 0,38 гривен за кубометр (с НДС) и "Харьковгоргаз" - 0,52 гривен.

Тарифы с 1 января 2022 года

№ з / п Название предприятия Тариф на услуги распределения природного газа (грн за 1 м3 в месяц с НДС)
1 АО "Винницагаз" 1,76
2 АО "Волыньгаз" 1,57
3 ЧАО "Гадячгаз" 1,99
4 АО "Днепрогаз" 0,90
5 АО "Днепропетровскгаз" 1,26
6 АО "Донецкоблгаз" 1,18
7 АО "Житомир" 1,70
8 АО "Закарпатгаз" 1,99
9 АО "Запорожгаз" 0,92
10 АО "Ивано-Франковскгаз" 1,86
11 АО "Киевгаз" 0,32
12 АО "Киевоблгаз" 1,49
13 ОАО "Кировоградгаз" 1,49
14 ЧАО "Коростышевгаз" 1,82
15 ЧАО "Кременчуггаз" 0,46
16 АО "Криворожгаз" 0,53
17 ПАО "Лубныгаз" 1,99
18 АО "Луганскгаз" 1,57
19 АО"Львовгаз" 1,69
20 ПАТ "Мариупольгаз" 1,45
21 ЧАО "Мелитопольгаз" 1,84
22 АО "Николаевгаз" 1,99
23 АО "Одессагаз" 1,09
24 АО "Полтавагаз" 1,76
25 АО "Ровногаз" 1,54
26 АО "Сумыгаз" 1,34
27 ЧАО "Тернопольгаз" 1,75
28 Чао "Тернопольгоргаз" 0,80
29 АО "Тысменицагаз" 1,99
30 ЧАО "Уманьгаз" 1,95
31 АО "Харьковгаз" 1,99
32 АО "Харьковгоргаз" 0,43
33 АО "Херсонгаз" 1,62
34 АО "Хмельницкгаз" 1,54
35 АО "Черкассыгаз" 0,57
36 АО "Черновцыгаз" 2,14
37 АО "Черниговгаз" 1,76
38 ЧАО "Шепетовкагаз" 1,07
39 ЧАО "НГХП "Сера"
 1,21
40 ГП "Кременецкое УПРГ" 1,36

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