С 1 января начнут действовать новые тарифы на доставку газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы на распределение газа для населения. Повышенные тарифы начнут действовать с 1 января 2022 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно решению НКРЭКУ, самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов "Черновцыгаз" - 2,57 гривен за кубометр (с НДС), "Гадячгаз" - 2,39 гривен, "Закарпатгаз" - 2,39 гривен, "Лубныгаз" - 2,39 гривен, "Николаевгаз" - 2,39 гривен, АТ "Тысменицагаз" - 2,39 гривен, "Харьковгаз" - 2,39 гривен.

Минимальная стоимость установлена для клиентов "Киевгаз" - 0,38 гривен за кубометр (с НДС) и "Харьковгоргаз" - 0,52 гривен.

Тарифы с 1 января 2022 года