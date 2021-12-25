В РФ объявили об отводе 10 тысяч военных от границы с Украиной
Южный военный округ РФ возвращает 10 тысяч военных в места постоянной дислокации после месяца "полевых занятий". Они проводились в Крыму, а также нескольких регионах, граничащих с Украиной, сообщает УНИАН.
Военные возвращаются после занятий на полигонах Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Северного Кавказа, а также военных баз России в Армении, Крыму, Абхазии и Южной Осетии.
"Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов", - говорится в сообщении.