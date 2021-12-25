Как пить алкоголь и не толстеть: лайфхаки от нутрициолога
Многие знают, что алкоголь весьма калорийный и от него поправляются. При этом очень хочется на праздники выпить в компании друзей или семьи, да и просто иногда себя побаловать бокалом вина, сообщает РБК-Украина.
Нутрициолог Алена Поддубная поделилась полезными лайфхаками, которые помогут минимизировать вред алкоголя для фигуры.
Алкоголь - это углевод. Причем простой. Поэтому ВСЕГДА дает легкий скачек инсулина с последующим повышением аппетита. И желание поесть даже после 1 бокала вина - логично. В усвоении алкоголя берут участие молекулы жира и воды. Они есть в самом организме человека. Но если мы будем давать эти молекулы через еду - эффект опьянения будет замедляться, а процесс нейтрализации выпитого - ускоряться. Поэтому… идеальная закуска под алкоголь исключает сложноусвояемые углеводы. Но обязательно содержит в себе жиры, белки и клетчатку. Например:
- Все виды фруктов и ягод;
- Орехи и семечки;
- Кокосовые и фруктовые чипсы;
- Сыр выдержанный или молодой;
- Сыр-косичка (лучше из козьего молока)
- Паштет;
- Хумус или бабагануш;
- Гуакомолле;
- Оливки и маслины;
- Вяленые томаты;
- Все вариации печеных/гриль овощей;
- Нарезка соломкой свежих овощей (огурец, морковь, перец);
- Нежирные сорта рыбы и морепродуктов.
Из всех этих продуктов можно сделать компасную тарелку закусок или легкий салат. Мой любимый вариант - руккола, томаты, слайды козьего сыра, креветки, вяленые томаты, специи, оливковое масло. Вся подобная еда даст нам сытость и молекулы жира. А воду - для запуска более быстрого усвоения алкоголя - пьем просто со стакана в перерывах между глотками любимого вина.