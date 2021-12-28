Лунный посевной календарь на январь-2022: лучшие дни для работ

В январе у дачников и садоводов не так много работы. Воздух морозный, земля холодная и в ней почти ничего не растет. Но даже в середине зимы можно высаживать растения в теплице или на подоконнике, ухаживать за многолетниками и подрезать деревья, сообщает УНИАН.

Лунный посевной календарь на январь по дням

1-3 января – дни Новолуния. Работы с растениями не проводятся.

4-5 января – не рекомендуются посевы и посадки большинства культур, а также поливы и подкормки.

6-7 января – посев пасленовых и тыквенных культур, огурцов, баклажанов и всех видов капусты в теплице. Проводится минеральная подкормка и высадка рассады в теплицу.

8-10 января – посадка лука, сельдерея, петрушки на выгонку, рыхление почвы. Удаление сухих и больных веток деревьев. Поливы очень умеренные. Не рекомендуются пересадки растений.

11-12 января – благоприятные дни для посева и посадки овощей на рассаду. Можно вносить химические и минеральные удобрения. Посев многолетних цветов, побелка деревьев.

13-15 января – не рекомендуется посадка и пересадка растений, а также поливы. Хорошие дни для борьбы с болезнями и вредителями, внесения удобрений и опрыскивания ядохимикатами.

16-17 января – прополка и рыхление почвы, удаление сорняков и лишних побегов. Самые плодородные дни в январе. Разрешены любые посадки и посевы, пикировки растений и обильные поливы.

18-19 января – дни Полнолуния. Работы с растениями не проводятся.

20-22 января – посев в теплицу редиски, свеклы, моркови. Выгонка лука и петрушки на зелень. Борьба с вредителями, прополка, посев однолетних цветов.

23-24 января – посев на рассаду ранней капусты, моркови, петрушки, свеклы, спаржи. Поливы, прищипки, рыхление почвы. Не рекомендуется замачивать семена.

25-26 января – посев многолетних цветов и кустарников, зимняя прививка и обрезка сухих веток. Полив и подкормка минеральными удобрениями. Посев на рассаду огурцов, перцев, баклажанов и сельдерея.

27-29 января – посев петрушки, укропа, лука, салата, мангольда, цикория. Посадка вьющихся и клубнелуковичных цветов. Не рекомендуется обрезать, пасынковать и пересаживать растения.

30-31 января – не рекомендуется работать с корнями растений. Замачивание семян, посев ранней зелени и моркови, прополка и перекопка почвы, прореживание всходов. Посев многолетних цветов и овощей.