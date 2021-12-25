Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Рождеством Христовым украинцев, отмечающих этот праздник 25 декабря.
Видеообращение опубликовано на страницах президента в социальных сетях.
"На днях миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших человеческих добродетелей – любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью – Украину! [...] Желаю всем крепкого здоровья, большого достатка и счастливого Рождества!", – сказал Зеленский в своем поздравлении.