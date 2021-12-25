Галкин раскрыл новые подробности жизни с Пугачевой

Российский артист Максима Галкин рассказал новые подробности своей семейной жизни и воспитания детей с Аллой Пугачевой, сообщает УНИАН.

В очередном выпуске шоу "Вопрос ребром" Галкин признался, что многие годы Пугачева влияет на него.

"И я ее считаю своим главным наставником не с точки зрения отношений внутри семьи, мужа и жены (мы абсолютно в этом отношении равны, у нас всегда были абсолютно гармоничные отношения), а с точки зрения именно творческого наставника и поисков путей творческой реализации, всего остального, что касается сцены и публичного имиджа" , - сказал он.

По словам артиста, он не так давно понял, что не было ни одной минуты, чтобы он осознал, что Пугачева была неправа в споре с ним.

Что касается воспитания детей, Галкин рассказал, что он менее строгий с ними, чем Пугачева.

"Алла - дома, она сейчас не работает, не выступает. Больше времени с детьми проводит мама, я не я. Она получается более строгим родителем... То, как детям заниматься, себя вести, поступать в сложных ситуациях - все это говорит Алла... А я такой вот папа, который приезжает, веселый батя, с которым дети расслабляются, играют и, конечно, Алла иногда расстраивается, в шутку, что вот "мама строгая, а папа все позволяет" , - говорит артист.

Личная жизнь Аллы Пугачевой

Примадонна была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

Сейчас она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте. Недавно пара отметила 10-ю годовщину совместной жизни.