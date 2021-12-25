Карантин в Украине: в "красных" областях стабилизировались показатели

По состоянию на утро, 25 декабря в "красном" уровне эпидопасности находятся две области - в них стабилизировались показатели. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Желтая" зона

Сейчас большинство областей Украины охватывает именно эта зона. В нее входит столица, а также такие области:

Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская. Черновицкая, Донецкая, Винницкая, Хмельницкая, Закарпатская, Одесская, Киевская, Житомирская, Сумская, Николаевская, Черниговская, Черкасская.

"Оранжевая" зона

Регионы, которые бы входили в "оранжевый" уровень эпидемической опасности, по состоянию на 25 декабря, отсутствуют.

"Красная" зона

В этой зоне сейчас находятся только две области. Однако сегодня в них полностью стабилизировались эпидемические показатели. А именно коэффициент выявления инфицирования случаев COVID-19, который еще вчера имел "красные" значения.

Сейчас эта зона карантина выглядит так: