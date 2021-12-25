Шахтеры получили дополнительно 92 миллиона на зарплаты

Шахтеры государственных шахт получили 92 миллиона на выплату заработной платы, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в пресс-релизе Миненерго.

"Эти дополнительные средства удалось аккумулировать за счет экономии бюджета самого Министерства энергетики и соответствующего перераспределения расходов по другим бюджетным программам" , - говорится в сообщении.

Там отметили, что средства будут использованы для выплаты заработной платы горнякам государственных шахт, имеющих право на получение государственной поддержки.