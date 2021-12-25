"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов

Из-за падения дерева на колею на участке в Закарпатской области, что привело к восхождению локомотива, задерживается ряд поездов Раховского направления, сообщает УНИАН.

Отмечается, что поезд №55 Киев - Рахов задерживается на 3 часа 30 минут на перегоне до Рахова поезд №95 Киев - Рахов задерживается на 40 минут по Ворохте.

Кроме того, поезд Одесса - Рахов задерживается на 2 часа 5 минут по Ясине, а поезд Харьков - Рахов отправился с задержкой на 43 минуты из Ивано-Франковска.