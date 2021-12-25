Данилов призвал Запад предоставить больше военной помощи

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал страны Запада предоставить Украине больше военной помощи и ввести превентивные санкции против России, сообщает Новое время.

В интервью AFP Данилов заявил, что обеспечение Украины оборонительным оружием — это "вопрос номер один".

"Когда наша страна будет разрушена, против кого вы собираетесь вводить санкции?" , — добавил он.

Комментируя опубликованные Россией предложения по гарантиям безопасности к США и НАТО, Данилов призвал Запад не принимать никаких решений в отношении Украины без ведома Киева.

По его словам, каким бы ни был исход этих переговоров, "он не будет работать, если его не примут украинцы".