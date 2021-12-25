Ранение бойца на Донбассе: в штабе ООС заявили о служебном расследовании

Штаб операции Объединенных сил уточнил информацию о ранении военнослужащего, которая была обнародована в утренней сводке 25 декабря по итогам минувших суток, сообщает Корреспондент.

"Дополнительно сообщаем, что указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением задач на линии столкновения, находясь в 18 километрах от нее" , – говорится в сообщении.

По данному факту начато служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются.