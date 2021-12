Кейт Миддлтон впервые публично сыграла на фортепиано

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон порадовала и удивила зрителей телевизионного праздничного концерта Together at Christmas, аккомпанируя на фортепиано знаменитому шотландскому певцу Тому Уокеру, впервые продемонстрировав на публику свои музыкальные таланты, сообщает УНИАН.

Концерт транслировали в канун Рождества на ITV. Позже видео появилось на официальном YouTube-канале Кембриджей.

Герцогиня сама обратилась к Тому Уокера по поводу совместного исполнения его песни "For Those Who Can’t Be Here", после встречи с ним на благотворительном мероприятии организации Forward Trus в октябре этого года (организация помогает людям с наркотической и алкогольной зависимостью).

Герцогиня "очень нервничала" во время своей первой репетиции, "потому что она очень долго не играла с другими музыкантами", пишет Dailymail.

"Музыка была очень важна для герцогини во время изоляции, и игра на пианино приносила ей большое утешение" , — отметил инсайдер.

"Мы репетировали эту песню около девяти раз. Я думаю, мы оба очень нервничали из-за того, что все пойдет не так, как планировалось, и один из нас подведет другого человека или что-то еще, но она была просто великолепна. Нелегко просто сесть за пианино с группой музыкантов, с которыми вы никогда раньше не играли, и записать живые дубли на камеру, но она полностью справилась. Это был сумасшедший день, мне хотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться — это не сон. Быть в таком прекрасном месте, играть вместе с герцогиней, вместе с моей группой и струнным квартетом. Я, конечно, никогда это не забуду! Моя мама была в шоке, когда увидела это выступление по телевизору" , — поделился впечатлениями Уокер.

Уокер так же описал Кейт как "милого, доброго и отзывчивого человека". По его словам, после выступления она "нашла время, чтобы поблагодарить всех лично за возможность играть вместе".

Отмечается, что герцогиня овладела музыкальным инструментом еще в детстве. Известно, что Миддлтон училась в музыкальной школе. Она три года брала уроки игры на фортепиано, но никогда не выступала на публике. Поэтому для поклонников королевской семьи появление герцогини за роялем стало приятной неожиданностью.

Дуэт был записан в Вестминстерском аббатстве за день до рождественской службы. Кейт выбрала для концерта красное платье-пальто с огромным бантом бренда Catherine Walker.