Горбачев считает, что СССР можно было сохранить

Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что советские власти изначально недооценили масштаб проблем межнациональных отношений в Советском Союзе и необходимость его обновления, сообщает ТАСС.

По его мнению, страну можно было сохранить даже после августовского путча 1991 года с помощью образования Союза Суверенных Государств.

"Мы сначала недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений, отношений центра и республик. Не сразу пришли к выводу, что Союз нуждается в обновлении" , - сказал Горбачев.

По его словам, целью властей Советского Союза было "создание реальной федерации с реальным суверенитетом республик, которые передают центру часть полномочий".

"Безопасность, оборона, транспортная сеть, единая валюта, обеспечение прав человека по проекту союзного договора были в сфере ведения союзных структур. Я уверен, что это был жизнеспособный вариант, большинство республик поддержали бы его, но путч ГКЧП сорвал эту возможность" , - отметил Горбачев.

"Но даже после путча, когда республики объявили о своей независимости, а позиции президента СССР были серьезно ослаблены, я считал, что Союз можно сохранить. И предложил договориться о Союзе Суверенных Государств" , - уточнил первый президент СССР.

Он отметил, что Союз Суверенных Государств стал бы конфедеративным государством с еще более широкими полномочиями республик.