Эти симптомы на языке нельзя игнорировать: опасные признаки

Состояние языка может быстро сообщить о том, что у человека есть проблемы со здоровьем. Нельзя игнорировать появление шишек, ощущения жгучести или зуда – нужно сразу обращаться за помощью, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Известный британский врач Росс Перри рассказал, какие пять признаков должны сразу насторожить и их нельзя игнорировать.

Шишки

Появление шишек на языке нельзя игнорировать. Особенно опасными считаются те, которые долго не проходят, кровоточат или на их месте появляются язвы.

"Любые необычные шишки в полости рта должны быть проверены стоматологом или терапевтом" , - подчеркнул медик.

Чувство жжения

Ощущение жжения на языке или на его поверхности игнорировать нельзя. Это может признаком заболевания или синдрома.

По словам Росса Перри, терапевт должен обязательно выяснить причину жжения. Иногда это говорит об очень низком уровне железа в организме или дефиците витамина В12.

Зуд на языке

Зуд на языке и белые пятна могут быть симптомами молочницы ротовой полости. Это инфекция, которую нельзя игнорировать и ее обязательно нужно лечить.

Белые пятна на языке могут быть симптомами других серьезных заболеваний. Если они не проходят довольно долго, то нужно вместе с врачом найти причину их появления.

Белый язык

Такое состояние может признаком патологией, симптомом красного плоского лишая. Если вовремя не начать лечение, то это состояние перейдет в хроническое и на избавление придется потратить несколько лет.

Также белый язык бывает при приеме определенных лекарств, а в сочетании со жжением – при низком уровне железа или дефиците витамина В12.

Ороговевшие участки

Такое явление на слизистой языка говорит о вероятности развития лейкоплакии. Затягивать с визитом к врачу нельзя, так как это может привести к риску развития рака ротовой полости.