УАФ пожизненно дисквалифицировала украинского арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно отстранил украинского арбитра Вячеслава Молотокаса, сообщает Обозреватель.

Такое наказание 29-летний рефери получил по итогам разбирательства по игре "Заря" – "Динамо" в чемпионате Украины U-21, который состоялся 2 апреля 2019 года, пишет пресс-служба УАФ.

Вячеслава Молотокас. Источник: zn.ua

Молотокас проходил по делу как один из организаторов договорного матча между этими командами. Сразу после того, как молодежная встреча "Зари" и "Динамо" попали под подозрение, рефери был отстранен. 24 декабря он получил официальное наказание.

Схема договорняков. Источник: ТСН

Также КДК УАФ принял решение по встрече Кубка Украины "Таврия" – "Мариуполь" (0:5) от 25 октября 2017-го.

Комитет запретил футболистам "Таврии" Вадиму Гриппе (сейчас в "Сумах"), Роману Гурину, Максиму Логвиненко, Анатолию Масалову и Евгению Соколану в течение года условно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Испытательный срок при этом составил два года.