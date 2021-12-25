Папа Римский выразил надежду на то, что в Украине не будет конфликта

Папа Римский Франциск в ходе своей рождественской речи призвал не допускать конфликт в Украине и выразил надежду, что для выполнения этой цели сторонам удастся наладить диалог, сообщает Интерфакс-Украина.

Понтифик, говоря о Христе, пояснил, что верующие ждут от него помощи для решения конфликтов по всему миру. Он выразил надежду на то, что в Украине не будет нового конфликта.

"Стань светом и поддержкой для верующих и действующих, направляясь также и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволь, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта" , - сказал он, выступая с речью Urbi et orbi ("К городу и к миру") в Ватикане.

25 декабря католики всего мира отмечают Рождество. Папа Римский в этот день выступает с традиционным посланием к верующим.