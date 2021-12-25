Во Львовской области в жилом доме произошел взрыв газа
Во Львовской области, в селе Ниновичи в результате взрыва газа в частном доме пострадали 5 человек, сообщает УНИАН.
Взрыв (предварительно газовоздушной смеси) произошел сегодня утром.
"25 декабря в 11:50 в селе Ниновичи Червоноградского района в одноэтажном деревянном частном жилом доме произошел взрыв", - говорится в сообщении ГСЧС.
В результате взрыва дом полностью разрушен, пострадали 5 человек, в том числе ребенок.
К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия от ГСЧС привлечено 8 человек и 2 единицы техники.