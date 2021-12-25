Госбанки начали выплаты по программе "єПідтримка"

Государственные банки в Украине начали осуществлять выплаты 1000 гривен, которую граждане могут получить за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщает Корреспондент.

Указано, что с 24 декабря выплаты в рамках программы "єПідтримка" осуществляют ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк.

"Более 3,6 млн человек уже открыли специальные счета в этих банках" , – говорится в сообщении Кабинета министров.

Также указано, что уже 5 млн украинцев подали заявки на получение 1000 гривен от государства. При этом 6 млн уже открыли специальную карточку. А сумма потраченных средств составляет 270 млн гривен.