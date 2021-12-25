Иран в ходе маневров испытал баллистические ракеты

Армия Ирана в завершение пятидневных маневров произвела несколько запусков баллистических ракет. Эти испытания являются предупреждением Израилю, заявил главнокомандующий иранской армией Мохаммед Багери. Он сказал, что его страна располагает сотнями ракет, "способными разрушить страну, которая решится напасть на Иран", сообщает Deutsche Welle.

Глава Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хосейн Салами также выступил с угрозами в адрес Израиля, указав, что прошедшие в Иране маневры являются "самым серьезным предупреждением представителям сионистского режима".

"Если они совершат малейшую ошибку, мы отрежем им руку" , - пригрозил Салами.

Военные учения "Великий пророк" начались 20 декабря на территории трех провинций, имеющих выход к Персидскому заливу: Бушер, Хормозган и Хузестан.

Военные учение в Ираке прошли на фоне продолжающихся в Вене переговоров о спасении международной атомной сделки по Ирану, заключенной в 2015 году. По словам дипломатов, переговоры сейчас идут исключительно трудно, администрация Соединенных Штатов уже готовится к их провалу.

США при администрации президента Дональда Трампа в 2018 году в одностороннем порядке вышли из атомной сделки, назвав ее абсолютно неприемлемой, и вновь ввели против Ирана широкие санкции. В ответ Иран стал поэтапно отказываться от соблюдения условий международной договоренности. Израиль категорические отвергает заключенную в 2015 году атомную сделку с Ираном.