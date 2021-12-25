Канадская Taiga выпустила первые электрические снегоходы

Серия включает в себя горную модель Ekko, кроссовер Atlas и универсал Nomad, сообщает 3Dnews.

Производитель пообещал мгновенный крутящий момент, систему управления температурой для оптимальной работы аккумулятора, а также поддержку быстрой зарядки от станции постоянного тока.

Источник изображения: taigamotors.ca

Модель Ekko, как и все остальные, предлагается в стандартной и продвинутой версиях. Первый вариант предполагает 120-сильный электродвигатель, который разгоняет машину до 100 км/ч за 4,1 с, а запас хода составляет около 98 км. Передняя и задняя подвески имеют ход 220 и 270 мм соответственно, присутствует система рекуперации энергии торможения, есть HD-дисплей с навигатором и возможностью сохранения пользовательских профилей местности. Продвинутая версия предлагает двигатель мощностью 180 л.с. и разгон до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Источник изображения: taigamotors.ca

Стандартная версия Atlas оборудуется мотором в 120 л.с., который разгоняет машину до 100 км/ч уже за 3,7 с (180 л.с. и 2,9 с для мощной версии), а полного заряда аккумулятора хватает уже на 140 км пути. Важным отличием этой модели от предыдущей является увеличенный до 300 мм ход задней подвески.

Источник изображения: taigamotors.ca

Для перевозки грузов в серии предусмотрена модель Nomad. В стандартной версии 90-сильный электродвигатель обеспечивает снегоходу грузоподъёмность в 350 кг, предлагая запас хода в 100 км от полной зарядки аккумулятора. Есть и более мощная версия с двигателем 120 л.с. — здесь грузоподъёмность составляет 510 кг при запасе хода 134 км. Все три модели доступны для предзаказа по цене от $15 000, а первые поставки стартуют в начале 2022 года.