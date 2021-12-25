Полиция проверяет информацию о минировании ТРЦ в Киеве

Правоохранители в субботу проверяют информацию минировании торгово-развлекательного центра на Днепровской набережной в Дарницком районе столицы, проводится эвакуация посетителей и персонала, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня в столичную полицию на спецлинию "102" поступила информация о минировании торгово-развлекательного центра на Днепровской набережной, что в Дарницком районе столицы. По вызову немедленно выехали профильные службы полиции и представители других ведомств. В настоящее время проводится эвакуация посетителей ТРЦ и персонала" , - сказано в сообщении.

Взрывотехники проверяют помещение и близлежащую территорию с целью обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов.

Собранные сведения по этому факту зарегистрированы в Дарницком управлении столичной полиции. По результатам проверки будет решаться правовая квалификация этого события.

По данным СМИ, "заминировали" ТРЦ River Mall.