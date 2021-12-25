Работа в Польше: количество вакансий выросло почти на 70%

Страна столкнулась с острой нехваткой работников. Больше всего открытых вакансий – на производстве, в строительстве и торговле. Новые рабочие места активно создаются в IT-бизнесе и гостиничной отрасли, сообщает UBR.

В Польше в третьем квартале 2021 года появилось 132 тыс. новых рабочих мест, их общее число выросло на 68,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На рынке труда наблюдается дефицит работников, пишет агентство по международному трудоустройству Gremi Personal.

По данным аналитиков, в стране на одно ликвидированное место приходится более двух новых мест труда. Больше всего актуальных вакансий фиксируют в таких сферах:

перерабатывающая промышленность – 34,3 тыс.;

строительство – 22,5 тыс.;

торговля и ремонт автотранспортных средств – 19,3 тыс.

В то же время по динамике роста новых вакансий лидируют гостиничная сфера и гастрономия (в 7 раз больше рабочих мест), IT-отрасль (+244% новых рабочих мест).

В целом польская промышленность в ноябре выросла более чем на 15% по сравнению с прошлым годом и на 5,3% по сравнению с октябрем. В основном это произошло из-за мощного развития промышленной переработки. Кроме того, рост внутреннего спроса повлиял на подъем производства одежды (+10,1%) и пищевых продуктов (+10,8%).

Острую нехватку работников в стране почувствовали этой осенью. В Gremi Personal подчеркивают, что Польша нуждается в рабочей силе из Украины, поэтому с нового года правительство упрощает легализацию и трудоустройство для иностранцев.

На сегодня в Польше работает 918 тыс. украинцев, а в январе их может быть 1 млн. Более 300 тыс. заробитчан имеют временный вид на жительство.

Напомним, с начала 2022 года в Польше увеличится минимальная почасовая ставка оплаты труда. Украинцы будут зарабатывать примерно на 2000 грн больше.