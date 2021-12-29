Какие виды физических упражнений не помогают похудеть и почему
Не все виды физической нагрузки способны принести ожидаемый результат в виде похудения и тонуса мышц. Если у вас нет прогресса и вы не видите эффекта от занятия спортом, возможно, вы делаете что-то не так, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.
Специалисты назвали три вида физической активности, которые могут оказаться совершенно бесполезными.
Велоспорт
Использование транспортного средства для постоянной физической нагрузки – это хорошо.
Но на самом деле велоспорт не сильно отличается от мотоспорта. Защиты для организма человека очень мало и порой такой вид спорта становится даже опасным.
Можно с помощью велоспорта накачать определенные мышцы, но комплексного подхода в нем нет. Похудеть с помощью только велоспорта не получится.
Упражнения для пресса
Обычно это комплекс упражнений для тренировки прямых мышц живота с помощью скручивания или подъема корпуса. Но такие упражнения не помогают сжигать жир.
Такие упражнения помогают укрепить прямые мышцы живота и не более. Также упражнения для бицепсов помогают укрепить бицепсы, а не сжечь жир.
Планка
Это упражнение стало настолько популярным, что его начали считать панацей от всех проблем. В том числе ее называют эффективной для похудения. Но это не так. Планка – прекрасное упражнение, но она не укрепляет стенки пресса.
Она помогает приобрести тонус для некоторых мышц спины, живота, бедер и ягодиц. В целом, планка помогает сформировать опору для тела, но не похудеть.