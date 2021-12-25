Киевлян призвали воздержаться от поездок на автомобиле
К вечеру в столице резко похолодало, дороги покрылись слоем льда. Местные власти призвали автомобилистов к аккуратности, сообщает Корреспондент.
Из-за резкого похолодания вечером в Киеве ожидается гололедица. Об этом пишет КГГА в субботу, 25 декабря.
По прогнозам синоптиков, температура ночью упадет до 11-13 градусов мороза.
Сейчас коммунальные службы готовятся обрабатывать территории противогололедными средствами. Для очистки и обработки улиц подготовлено 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники коммунальной корпорации Киевавтодор. Во дворах и межквартальных проездах будут работать около 4 тысяч работников коммунальных жеков и готовы задействовать более 150 единиц спецтехники. Также будут работать около 80 единиц техники и работники зеленстроев, которые будут обрабатывать дорожки в парках и скверах.
В свою очередь водителей призвали по возможности воздержаться от поездок на авто, а если избежать поездки невозможно - быть максимально осмотрительными. Пешеходов также просят осторожно передвигаться по городу и сообщать о необработанных участках и территориях в Контактный центр города Киева 15-51.
"Обратим внимание, что не только муниципальные службы, но и предприятия всех форм собственности несут ответственность за своевременную и качественную уборку локаций. Соблюдение правил благоустройства в Киеве контролируют инспекторы по благоустройству. В случае невыполнения – штраф, который может достигать для физических лиц - 340-1360 грн, для должностных лиц и предпринимателей - 850-1700 грн", - сказано в сообщении.