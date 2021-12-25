Киевлян призвали воздержаться от поездок на автомобиле

К вечеру в столице резко похолодало, дороги покрылись слоем льда. Местные власти призвали автомобилистов к аккуратности, сообщает Корреспондент.

Из-за резкого похолодания вечером в Киеве ожидается гололедица. Об этом пишет КГГА в субботу, 25 декабря.

По прогнозам синоптиков, температура ночью упадет до 11-13 градусов мороза.

Сейчас коммунальные службы готовятся обрабатывать территории противогололедными средствами. Для очистки и обработки улиц подготовлено 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники коммунальной корпорации Киевавтодор. Во дворах и межквартальных проездах будут работать около 4 тысяч работников коммунальных жеков и готовы задействовать более 150 единиц спецтехники. Также будут работать около 80 единиц техники и работники зеленстроев, которые будут обрабатывать дорожки в парках и скверах.

В свою очередь водителей призвали по возможности воздержаться от поездок на авто, а если избежать поездки невозможно - быть максимально осмотрительными. Пешеходов также просят осторожно передвигаться по городу и сообщать о необработанных участках и территориях в Контактный центр города Киева 15-51.