Нардепы рассказали, будут ли получать "тысячу за вакцинацию"

Большинство из народных депутатов заявили, что не намерены получать тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19. Часть нардепов рассказали, что не нуждаются в этих деньгах, а некоторые также раскритиковали такую инициативу власти, сообщает Обозреватель.

Примечательно, что из десятка опрошенных депутатов, только один нардеп от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев рассказал, что хочет потратить эти средства на книги.

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал, что не планирует получать тысячу гривен за вакцинации. По его словам, вразумительнее будет перенаправить эти средства на лекарства для людей преклонного возраста.

Депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива раскритиковал идею власти выплачивать деньги за вакцинацию.

"Это еще одна профанация и дурость. Я не играю в спортлото, тем более...Знаете как: не садись за стол с шулерами" , - сказал Кива.

Еще один нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что хочет потратить 1000 гривен за вакцинацию исключительно на книги.

В свою очередь коллеги Гетманцева по фракции Максим Бужанский, Александр Качура, Богдан Яременко рассказали, что не будут получать эту тысячу гривен. Нардепы в одинаково риторике заявили, что в Украине есть люди, которым эти деньги нужнее.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Михаил Бондарь рассказал, что не вакцинировался, так как легко переносит COVID-19. Кроме того от добавил, что не зарегистрирован в приложении Дія, так как не хочет, чтобы его данные были общедоступны.

Напомним, 16 декабря украинцы начали получать обещанную президентом Владимиром Зеленским тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Первые выплаты пришли гражданам на карты Альфа Банка и Монобанка, позднее деньги начали получать клиенты ПриватБанка и Ощадбанка.