В Японии разрешили использование таблеток от COVID-19

Минздрав Японии одобрил использование перорального препарата для лечения COVID-19 от американской фармацевтической компании Merck, сообщает Корреспондент.

Министерство планирует доставить препарат Молнупиравир в больницы, аптеки и другие учреждения по всей стране, чтобы пациенты могли начать принимать его уже на следующей неделе.

Отметим, что это первый пероральный препарат, одобренный в Японии и способный предотвращать развитие тяжелых симптомов у пациентов с коронавирусом.

В то же время получать Молнупиравир смогут пациенты от 18 лет, находящиеся в зоне риска возникновения серьезного заболевания и имеющие легкие или умеренные симптомы. Препарат не будут прописывать беременным. В Японии его будут предоставлять бесплатно.

Напомним, что ранее американский регулятор одобрил препарат для лечения COVID-19 Paxlovid, разработанный компанией Pfizer. Он показал эффективность почти в 90% в предотвращении госпитализаций и смертей у пациентов с высоким риском тяжелого течения заболевания. Последние лабораторные данные также показывают, что препарат сохраняет свою эффективность против штамма Омикрон.

Также в Израиле заявили об успешном испытании нового препарата от COVID. Все пациенты с коронавирусом, которые принимали лекарство, выздоровели. Среди них были пациенты как с легким, так и с чрезвычайно тяжелым течением болезни.