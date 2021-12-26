Топ-5 подарков, которые категорически нельзя дарить женщинам

В самом разгаре новогодних праздников в мире 26 декабря отмечают День подарков. Каждый любит радовать близких приятными сюрпризами, однако мало кто знает, что существует очень много примет, связанных с подарками, сообщает Обозреватель.

Особенно трудно угодить девушкам, поскольку одна будет радоваться подаренной сковородке, а другую и поездка на море может разочаровать. Психолог Янина Купцова рассказала, какие презенты категорически нельзя дарить женщинам.

Часы

Не стоит дарить часы. Источник: pexels.com

Согласно многим верованиям, подаренные часы могут навлечь беду. В восточных странах считалось, что аксессуар начинает отсчитывать время до расставания или смерти человека, которому он преподнесен. Поэтому если девушка не просила часы и верит в приметы – она точно не обрадуется такому сюрпризу.

Зеркало

Зеркало может содержать негативную энергию. Источник: pixabay.com

Психолог отмечает, что зеркало дарить нельзя, потому что оно держит в себе негативную энергетику, может привести к разладу в семье, принести беды и несчастья. Издавна считали, что зеркало должно быть чистым, потому что оно может запоминать как положительные, так и отрицательные мысли.

Ножи

Дарить ножи – плохая примета. Источник: pixabay.com

Издавна все знают опасение, что нельзя дарить ножи. Некоторые приметы пророчат ссору из-за подаренной кухонной принадлежности. Лезвия используются до сих пор для разных магических ритуалов, поэтому суеверные девушки не обрадуются подарку.

Уходовая косметика

Девушкам не стоит дарить косметику. Источник: pexels.com

Девушек очень легко обидеть подарком. Например, когда женщина сто раз говорила, что ненавидит лилии, а мужчина все равно их купил. Конечно, если подарить даме средство от прыщей или морщин – она просто разозлится. Кроме этого, крем может не подойти к типу кожи или вызвать аллергию. Тогда именинница точно надолго запомнит этот "сюрприз" на день рождения.

Подделки сумок

Нельзя дарить подделки брендов. Источник: YouTube/A Closer Look

Многие девушки выступают против подделок и люксовых копий. Получив такой подарок, женщина не обрадуется, а отдаст сумку кому-нибудь знакомому. Не нужно дарить подругам фальшивые серьги, браслеты, бусы и другие предметы. Вместо липовых брендов стоит выбрать качественную вещь из масс-маркета, которая будет выглядеть более привлекательно и стильно.