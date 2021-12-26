Курс валют НБУ на 26 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 26 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 25 декабря, не изменился и составил 27.27 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 26 декабря 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 30.84 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 26 декабря 2021 года.

Курс рубля остается стабильным на уровне 3.71 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 26 декабря 2021 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и составил 36.62 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 26 декабря 2021 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 29.63 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 26 декабря 2021 года.

Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 6.67 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 26 декабря 2021 года.