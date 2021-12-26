Ломаченко отправил все свои олимпийские медали в Россию

Украинский чемпион WBO International Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) отправил свои олимпийские медали в Кострому (Россия), чтобы там из них сделали нательный крест. Такой подарок Василий решил сделать своему отцу Анатолию Ломаченко в честь его 57-го дня рождения, сообщает Обозреватель.

Финальный этап работы у себя в Instagram выложила фирма, которая занималась разработкой и изготовлением этого украшения.По словам ювелиров, они раньше никогда не выполняли подобный заказ.

Подарочный набор с крестиком. Источник: Instagram фирмы

"Только вдумайтесь, крест нательный, выполненный из олимпийских медалей. Медалей, которые достались человеку кровью и потом, на которые положена целая жизнь, медали, которые вошли в Мировую историю спорта. Сколько нужно духа, мужества и благородства, чтобы без колебаний выполнить из них нательный крест для самого близкого и дорогого человека - отца" , – говорится в описании к видео.

Судя по кадрам награды не стали полностью переплавлять, а взяли лишь их части.

Золотая медаль Лондона-2008. Источник: Instagram фирмы

Нательный крест. Источник: Instagram фирмы

Часть медали отсутствует. Источник: Instagram фирмы

Крест. Источник: Instagram фирмы

Напомним, что Василий Ломаченко в 2008 году выиграл Олимпиаду в Лондоне в весовой категории до 57 кг, а в 2012 году стал победителем Игр в Пекине (до 60 кг).