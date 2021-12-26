Здоровый завтрак: диетолог назвала главные правила
Завтрак - это основной прием пищи и заданный старт на целый день. Если вы заботитесь о своей фигуре и здоровье, следует сделать его здоровым и сбалансированным, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.
Врач-диетолог Юлия Костенко назвала правила здорового завтрака и предложила несколько отличных и вкусных вариантов.
Главные правила завтрака следующие: ⠀
- стакан теплой воды натощак.
- полноценный прием пищи не позднее чем через час после просыпания.
- кофе, чай или другой напиток через 40 мин после завтрака.
- по объему еды завтрак занимает второе место (первое место занимает обед и, соответственно, третье - ужин).
Завтрак, как и каждый прием пищи должен состоять из белков, жиров и углеводов:
- белок: яйца, рыба, творог, диетическое мясо, бобовые при хорошей переносимости - жиры: сливочное масло 82%, топленое сливочное масло, икра, печень трески, авокадо, растительные масла, оливки, орехи, семена, твердые выдержанные сыры, по типу пармезана. - углеводы: речь идет только о сложных углеводах (это цельнозерновые крупы).
Тем не менее, анализируйте, какой будет по плану день применительно к физической активности. Активный – добавьте порцию каши утром, неактивный – лучше обойтись. Овощей (клетчатка) должно быть много и они не учитываются в размере порции. Зелень обязательна и она не учитывается в калораж.
Завтрак должен быть преимущественно белково-жировым + клетчатка (углеводов мало). ⠀
- Белки для фундамента и базовой конструкции.
- Жиры для настроения, здоровья и красоты.
- Углеводы для энергии
Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова научила правильно питаться в праздники, чтобы не набрать лишнего.