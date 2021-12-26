В Китае не могут справиться с распространением коронавируса в одном из городов

В городе Сиане китайской провинции Шэньси в минувшую субботу было выявлено 155 новых случаев заражения COVID-19, относящихся к категории внутренних, а не ввезенных из-за рубежа, сообщает Интерфакс-Украина.

"Распространение инфекции, несмотря на жесткие меры локдауна, идет в городе по нарастающей: в четверг было зафиксировано 49 новых случаев, в пятницу - 75" , - говорится в сообщении Госкомитета здравоохранения КНР.

По информации Госкомитета, для предотвращения распространения коронавируса отменены все внутренние авиарейсы из Сианя, ограничено движение поездов и междугороднего автотранспорта. Власти требуют от жителей не покидать дома, за исключением неотложных случаев. Посещать магазины для приобретения продуктов и товаров первой необходимости разрешено только одному человеку в семье один раз в два дня.

В сообщениях не говорится о том, какой штамм зафиксирован в Сиане. Пока известно о выявлении в стране семи случаев заражения штаммом "омикрон", который активно распространяется в мире. Четыре случая подтверждены в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун), два - в городе Чанша (провинция Хунань) и один - городе центрального подчинения Тяньцзине.