В новых iPhone исчезнет слот для СИМ-карты

Если верить слухам, то корпорации из Купертино уже давно ломает голову над тем, как можно отказаться от физического слота для SIM-карты в своих смартфонах, внедряя технологию eSIM, сообщает УНИАН.

Как передает профильное издание MacRumors, iPhone 15, запуск которого запланирован на 2023 год, станет первым смартфоном Apple без физического слота для SIM-карты. То есть останется только eSIM.

К слову, в iPhone 13 уже есть возможность установить и физическую SIM-карту, и виртуальную. Вместе с тем в этом году появилось возможность использовать две eSIM, что, в свою очередь, позволяет владельцам смартфонов подключиться к другому оператору или тарифу, находясь, к примеру, за рубежом.

Поддерживаются эта разработка пока далеко не во всех странах, но Apple такое никогда не останавливало. За примером далеко ходить не надо: тот же iPhone 5 и переход на nanoSIM, когда поначалу все возмущались, а потом операторы быстра запустили производство компактных карточек.

К тому же есть вероятность, что новым айфонам достанется порт USB-C вместо фирменного разъема Lightning. А это уже было бы логично реализовать совместно с отказом от физического слота под сим-карты. Два этих нововведения смогли бы увеличить долговечность устройств и снизить количество электронных отходов.

Ранее сообщалось, что стоимость нового бюджетного Айфона может неприятно удивить пользователей. Ценник аппарата будет как у прошлого поколения – 400 долларов, в гривнах это примерно 10-11 тыс., что немного меньше, чем стартовая цена iPhone SE (2020), но все равно такая стоимость выглядит немного нелогичной, особенно на фоне ценообразования техники Apple в Украине, где $400 превращаются в 15-16 тыс. – за эти деньги на отечественных прилавках можно найти iPhone 11.