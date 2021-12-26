Вклады украинцев в банках за месяц увеличились почти на 12 миллиардов

По состоянию на 1 декабря 2021 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 641,2 миллиарда, что на 11,9 миллиардов больше, чем на 1 ноября 2021 года, сообщает Экономическая правда.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало декабря 2021:

вклады в национальной валюте – 389,5 млрд грн;

вклады в иностранной валюте – 251,7 млрд. грн.

Там также отметили, что вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тысяч, а потому подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 243,7 млрд. грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 декабря 2021 составила 62,6 миллиарда (9,8% от общей суммы вкладов).