На что украинцы тратят деньги онлайн: средний чек

Объемы онлайн-продаж в Украине за последний год выросли на рекордные 86%, что почти вдвое превышает мировые тренды. Этому поспособствовали как пандемия и ускорение диджитализации, так и значительный рывок в техническом развитии местных онлайн-сервисов и удобстве их использования, сообщает UBR.

Теперь делать заказы в интернете для украинцев стало чуть ли не привычкой. Активно стали также появляться и новые интернет-услуги, которые вызывают к себе интерес возможностью быстро получить требуемую услугу и сэкономить время, говорится в исследовании глобальной сети партнерских программ Admitad.

"Онлайн-кинотеатры позволяют получить доступ к новинкам киноиндустрии сидя на диване, доставка еды–избежать готовки и тяжелых пакетов, билетные операторы–выбрать лучшие места и не стоять в очереди касс. Но есть и более сложные услуги, как например, медицинские анализы на дому или онлайн-образование" , – уточняют эксперты.

Исходя из количества заказов, наибольшей популярностью в 2021 году среди украинцев пользовались телекоммуникационные услуги (38,2%), онлайн-образование (24,8%), а также билеты на мероприятия и развлечения (15,7%). Причем в первой категории наибольший спрос у покупателей вызвали онлайн-кинотеатры.

Аналитики связывают данную тенденцию с ужесточением карантина, в рамках которого часть людей потеряла возможность посещать места общественного питания и торговые центры.

Если же сравнивать с прошлым годом, то наибольший прирост получили билетные операторы (106%) и онлайн-образование (30%).

"Эти категории лидируют по всем параметрам: спрос, сумма дохода и заработок специалистов по настройке интернет-рекламы" ,– сообщают в Admitad.

Что касается сумм заказов, здесь ситуация немного отличается, поскольку продажи у билетных операторов и траты на онлайн-обучение почти равны: 44% против 40%. В целом, именно функция продажа билетов через интернет в этом году выросла почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Прослеживаются также и существенные изменения по среднему чеку украинских пользователей. Несмотря на коронакризис, он вырос на 134% и на данный момент составляет 410 грн ($15,2). По этому показателю Украина входит в топ-10 европейских стран: соседствует с Францией ($22,9) и Австрией ($23,9), и опережает Нидерланды ($14,6).

Онлайн-покупки украинцы чаще всего делают на основании рекламы в соцсетях, поэтому часть их них – спонтанные. Также активно используют разного рода скидки и промокоды.

По данным Admitad, в топ основных каналов привлечения заказов выходят: Instagram (20,3%), интернет-блоги и СМИ (19,4%), купонные сервисы (17%), контекстная реклама (10,5%) и кэшбек-сервисы (9,8%). А вот Facebook аудитория более спокойная – покупки там делают только 5,6% от общей доли интернет-заказов.

В ближайшее время бурного роста сегмента онлайн-продаж в Украине не ожидается, но и отката назад, уточняют аналитики, точно ждать не стоит.