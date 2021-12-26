Этот год стал весьма результативным для Audi. Немецкий производитель выпустил несколько новых электромобилей, тем самым увеличив в два раза линейку "зелёных" машин, сообщает InsideEVs.

В первом полугодии появились e-tron GT, RS e-tron GT и кроссоверы Q4 e-tron и Q4 e-tron Sportback, которые дополнили существующее семейство e-tron/e-tron Sportback и e-tron S/e-tron S Sportback.

В течение следующих пяти лет Audi форсирует переход на батарейные электромобили. И новые инвестиции должны в этом помочь. В очередной раз компания увеличила бюджет на разработку новинок до 37 млрд евро. Из этой суммы €18 млрд предназначены только для разработки новых машин "с батареей" (к ним относятся подключаемые гибриды и электромобили). Эти вложения позволят бренду к 2025 году иметь в модельном ряду более 20 полностью электрических моделей, что больше, чем у любого другого бренда.

Начиная с 2026 года Audi будет выпускать на мировой рынок только полностью электрические новые модели, при этом постепенно отказываясь от производства двигателей внутреннего сгорания – чтобы к 2033 году стать полностью электрическим брендом.

По некоторым оценкам, с 2030 года "Ауди" будет поставлять 3 миллиона автомобилей в год. Благодаря увеличению синергии в Volkswagen Group, компания также намерена достичь операционной рентабельности продаж более 11% в долгосрочной перспективе.

Однако немецкий автопроизводитель также сосредоточит свои силы на зарядной инфраструктуре. Только недавно немцы объявили о создании специальных хабов, в которых можно отдохнуть, пока ваш автомобиль заряжается.

Сейчас у Audi есть собственная зарядная служба, которая включает около 290 000 пунктов зарядки в 26 странах Европы. Однако служба зарядки e-tron превратится в IONITY, крупнейшую открытую сеть зарядных станций высокой мощности (HPC) в Европе.